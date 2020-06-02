Пригожин о вирусном ролике ФАН: журналисты хотели показать, что их не устраивает отношение к геям

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в ироничной форме ответил на вопросы журналистов о том, зачем ФАН снял ролик на тему поправок в Конституцию. В ролике однополая пара усыновляет ребенка. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба «Конкорда».

Ранее, 1 июня, ФАН опубликовал видеоролик на тему будущего голосования по поправкам в Конституцию. По сюжету однополая пара приезжает в детский дом, чтобы усыновить ребенка и осуществляет задуманное.

В последствии скетч-видео вызвало общественный резонанс. Некоторые зрители посчитали, что в ролике пара показывается с негативных позиций. Журналисты издания «Страна советов» напрямую обратились к Евгению Пригожину, чтобы уточнить этот вопрос. Бизнесмен является главой попечительского совета медиагруппы «Патриот», куда входит ФАН.

Пресс-служба передала журналистам слова предпринимателя. Бизнесмен предположил, что журналисты Федерального агентства новостей с помощью ролика хотели показать, что их не устраивает отношение к однополым парам в РФ.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет официальным выходным.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.06.20

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