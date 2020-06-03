Ехать ли на заграничные курорты: рекомендации Онищенко

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что можно разрешить выезд на иностранные курорты только тем россиянам, кто обладает иммунитетом к covid-19. «А мы тут сами воспользуемся радостями своего туризма, своих увеселительных заведений», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

Онищенко напомнил, что Испания уже в июле намерена приглашать иностранных туристов. «Меньше месяца осталось. Вопрос – ехать или не ехать? Давайте все же мы пока не будем рекомендаций [ехать] давать, – отметил Онищенко. – Единственное, кому бы я сказал: «Ну поезжай, если тебе так хочется» – это тем, кто переболел, у кого высокий уровень антител в крови. В том числе и те, кто даже не знает, что он переболел. Пусть обследуются, и если врач скажет: «Да, у тебя есть уровень антител», ну и езжай себе. А мы тут сами воспользуемся радостями своего туризма, своих увеселительных заведений, а таким псевдонепатриотам мы разрешим ехать. Всем остальным – пока давайте будем смотреть, время еще есть».

Парламентарий отметил, что не рекомендовал бы пока россиянам отправляться также в частности, в Италию и Францию.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.06.20

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