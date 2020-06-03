Онищенко успокоил: носить маски во время занятий спортом можно

Ношение защитных масок на улице, в том числе во время занятий спортом, безопасно для здоровья. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Носите, бога ради, хватит вам – этот сказал так, а этот что эмфизема будет… Ну понятно, если вы будете марафонскую дистанцию в 141 км 200 м бежать в этой маске, то наверное, разовьется эмфизема. А если вы будете идти спокойным шагом – а после вот той адинамии, которую вы пережили, вы другого не сможете сделать – ничего с вами не будет. Ну нет таких данных – вот эти бредни насчет эмфизема разовьется, сам себя заразишь, не надо носить», – сказал он.

При этом Онищенко посоветовал москвичам прочитать характеристики разных типов масок, поскольку «каждый день мы делаем открытия». «Уже и коронавирус выдохся, на последнем издыхании находится, а мы до сих пор не разобрались, какие маски от чего защищают. Это вот наша беспечность. Но зато похайповать это мы с удовольствием. Нет никакой эмфиземы. Носите. Особенно те, кто едет на работу – в метро, в автобусе, на остановке. Ну чего вы дурака валяете?!» – заявил он.

Что касается регионов, то новых вспышек COVID-19 не будет, уверен экс-глава Роспотребнадзора. Вирус неконтагиозный, поэтому и такое большое количество коек не потребуется. Если бы вирус действительно был высоконтагиозный, «мы бы имели 600 млн заболевших, но этого нет», пояснил Онищенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.06.20

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