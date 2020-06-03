Откровения сирийского наёмника: турки бросили нас в Ливии на произвол судьбы

Сирийские боевики на протяжении уже долгого времени воюют в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В социальной сети Facebook представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари представил в качестве доказательства вербовки сирийцев аудиозапись, на которой один из них рассказывает, как оказался жертвой обмана Турции.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган бросил наёмников, когда те отправились в Ливию воевать на стороне ПНС. Именно это и хочет доказать Мисмари.

В аудиообращении мужчина называет себя Сейф Абу Бакр. Он рассказывает, что служил майором «дивизии Аль-Хамза» в Айн Заре, а до этого входил в протурецкие группировки, действующие на территории САР, например, в «Сирийскую национальную армию». Также мужчина отмечает, что в североафриканскую страну был переброшен вместе с турецкими войсками. Однако всех сирийцев впоследствии обманули и оставили без материальной и какой-либо другой поддержки.

«У нас все плохо – с оплатой и со всем остальным. Я вам все расскажу по-честному. Мы заключили договор с турками сроком на три месяца. Сейчас начался уже шестой месяц», – отмечает протурецкий террорист.

Сейф Абу Бакр в отчаянии, он хочет, чтобы СМИ как можно шире осветили положение обманутых Анкарой сирийских наёмников.

Федеральное агентство новостей ранее уже выпускало материал о том, что турки вербуют сирийскую молодежь, давя на них кризисом. Нужно отметить, что этот экономический упадок в ближневосточной стране Анкара поддерживает в своих интересах.

Боевиков, перебрасываемых Турцией в Ливию, можно разделить на 3 категории. Первые представляют собой террористов из группировок ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» (запрещены на территории РФ). Вторая категория – это выходцы из бывшей «Свободной сирийской армии», а третьи – мобилизованные в турецких лагерях сирийские беженцы. Последним турецкие власти пообещали помощь в обмен на службу в Ливии.

На сегодняшний день в североафриканской стране находятся примерно 17 тысяч боевиков, выступающих на стороне ПНС. Какой-то части из них удалось сбежать в Европу, а местоположение еще 2 тысяч террористов неизвестно.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.06.20

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