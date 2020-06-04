«Хотите как в Америке?» Адвокат заявил об отказе полиции выдать протоколы задержанным в Москве депутатам

Задержанным на одиночных пикетах около здания ГУ МВД Москвы не выдали протоколы. Об этом сообщил адвокат, депутат МО Красносельский Михаил Бирюков.

«Что умеет наша полиция – задерживать на одиночных пикетах. Ох, как умеет. Прямо, умеет-умеет. И всё. «Дальше – тишина». На задержанных в ОВД даже не составляются протоколы о задержании, не говоря уже о протоколах об административных правонарушениях, – отметил Бирюков на своей странице в «Фейсбуке». – Предлагают явиться через несколько дней для составления протокола».

Юрист уточнил, что в среду, 3 июня, адвокаты задержанных пришли в ОВД Таганского района за протоколами, однако полиция отказалась их выдать, сообщив, что после получения соответствующих заявлений направит их почтой.

«Отличная позиция полиции. Отличная от закона. Эй. МВД РФ, вы точно не хотите как в Америке? Вы точно хотите, что бы всё по закону? Невыносимо видеть как вы каждый день, на каждом шагу нарушаете закон», – пишет Бирюков.

Как уже сообщал «Новый День», в Москве несколько дней проходили одиночные пикеты около здания ГУ МВД на Петровке, 38. Общественники, правозащитники и депутаты выражали протест против задержания 26 мая за одиночный пикет журналиста и политика Ильи Азара, который вышел к зданию столичного полицейского главка с требованием освободить «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова.

Задержаны, были, в частности, депутаты Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин и Максим Круглов, коммунист Евгений Ступин, а также муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Русакова и Елена Филина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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