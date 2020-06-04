Террорист Абд аль-Рауф Карра связан с переброской наемников для ПНС Ливии из Сирии

Главарь бандитской группировки RADA, входящей в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, Абд аль-Рауф Карра имеет непосредственное отношение к вербовке турецкими властями наемников в Сирии. Об этом свидетельствует обнародованная переписка одного из захваченных военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА) сирийского боевика ПНС, прибывшего на территорию североафриканского государства благодаря Турции и лично террористу Карре.

Этот сирийский наемник ПНС ранее отметился видеороликами с угрозами в адрес командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара и главы Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, которые он публиковал в Сети. После задержания боевика солдатами ливийской армии в его смартфоне была найдена переписка, подтверждающая причастность главаря группировки RADA к переброске в Ливию террористов из Сирии.

Примечательно, что наемники между собой называли человека, отвечавшего за выплату гонораров, – «хаджи Карра», что является свидетельством высоко авторитета Абд аль-Рауфа Карры у членов запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида». Стоит отметить, что у главаря группировки RADA имеется весьма солидный опыт по вербовке джихадистов, ведь в свою банду он также активно привлекал радикальных исламистов, часть из которых были переброшены в Ливию суданской разведкой. В этом в начале года признался один из сотрудников Службы разведки Судана, занимавшийся переправкой боевиков в спецлагеря по подготовке, находившиеся на севере страны.

В предоставленной ЛНА переписке сирийских наемников ПНС и Анкары речь идет преимущественно о получении денег за участие в боевых действиях на стороне триполитанского режима Файеза Сарраджа. Боевик, подписанный в телефоне наемника из «Лива Самарканд» как «старший лейтенант Фаиз», убеждает собеседника что он обязательно получит денежное вознаграждение от группировки Карры, либо зарплату вышлют его семье, находящейся в сирийском городе Антакья.

Это лишь подтверждает, что известный своими преступлениями и связями с террористической организацией «Аль-Каида» (деятельность запрещена в РФ) боевик Абд аль-Рауф Карра активно занимается поиском и вербовкой сирийских джихадистов-наемников для марионеточного протурецкого «правительства» в Триполи. Ранее Федеральное агентство новостей уже рассказывало о его роли в пополнении рядов незаконных вооруженных формирований ПНС за счет членов различных радикальных исламистских группировок. Журналистам агентства удалось выяснить, что Карра является одной из важнейших фигур, отвечающих за трафик наемников из Сирии, осуществляемый Турцией.

Напомним, террорист Абд аль-Рауф Карра также является начальником частной ливийской тюрьмы Митига, в которой уже более года незаконно удерживаются двое российских граждан – социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, проводившие социологические исследования в Ливии по согласованию с «чиновниками» ПНС, подвергаются пытками и издевательствам со стороны бандитов группировки RADA, возглавляемой Каррой. С момента похищения россиян неизвестными и передачи в руки «охранников» печально известной триполитанской тюрьмы в конце мая прошлого года в адрес ученых так и не было выдвинуто никаких официальных обвинений со стороны «правительства» Файеза Сарраджа. Фактически наши соотечественники являются заложниками террористов, похищающих и пытающих людей.

Триполи, Светлана Антонова

Триполи. Другие новости 04.06.20

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