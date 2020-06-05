Видеоролик ФАН о гей-семье с ребенком отбил желание у россиян поддержать флешмоб #ДаВыберу

Исследования последних лет показали негативное отношение граждан России к узакониванию отношений однополых пар. Это делает логичной реакцию российской общественности на видеоролик ФАН, ставший за несколько дней вирусным.

В период с 25 июня по 1 июля в РФ пройдет голосование по поправкам в Основной закон страны. Накануне этого события Федеральное агентство новостей выпустило агитационный ролик. Его сюжет повествует об однополой гей-паре, усыновляющей ребенка из детского дома. В конце ролика закадровый голос диктора спрашивает, готовы ли россияне к такому будущему.

Выход видеоскетча вызвал широкий резонанс общественности. Его обсудили блогеры, политики, СМИ и общественные деятели. После выхода работы последовала негативная волна. Нашлись и те, кто обвинил его создателей в гомофобии. Более того, американский сервис YouTube заблокировал ролик канала ФАН, а активисты написали заявление в правоохранительные органы.

Однако многие зрители разглядели в агитматериале позитивные моменты. Например, пользователи социальных сетей сделали вывод, что в России будущего произойдет послабление законов. Иначе говоря, однополым парам разрешать вступать в браки официально. В Twitter набирает популярность хештег #ДаВыберу, под которым публикуются работы художников на тему вирусного видеоролика.

Несмотря на это, подавляющая часть россиян оказалась не готова к событиям, описывающимся в скетче. На данный момент ролик в официальном сообществе Федерального агентства новостей во «Вконтакте» набрал более 17 тысяч лайков и шести тысяч комментариев. Пользователи соцсети спорят о том, есть ли в будущем страны место для браков геев.

Позицию граждан России по данному вопросу демонстрируют социальные опросы, которые проводятся на протяжении последнего десятилетия. Согласно исследованию Фонда «Общественное мнение» 2019 года, более 80% опрошенных негативно относятся к гей-парадам, а 87% выступают против однополых браков. Около 50% респондентов убеждены, что сексуальная ориентация ребенка может быть подвержена влиянию ориентации его родителей.

Такой же опрос в 2015 году проводил ВЦИОМ. Тогда 80% опрошенных выступили категорически против легализации однополых браков. Противоположное мнение высказали лишь 8% респондентов. Исследователи подчеркнули, что негативное отношение россиян к однополым бракам по сравнению с 2014 годом выросло более чем на 35%.

Аналогичные результаты показало исследование, проводившееся в 2013 году. Тогда против однополых браков выступило 80% опрошенных. На протяжении последних восьми лет наблюдается усиление этой тенденции.

Приведенная выше информация объясняет желание россиян принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Мировые исследования не дают однозначного ответа на вопрос, в какой семье, традиционной или однополой, должен расти ребенок. Поэтому вопрос об одобрении однополых браков или их запрете остается дискуссионным.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 05.06.20

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