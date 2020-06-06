Одиночные пикеты в Москве приравняли к массовой акции протеста

В Москве суды квалифицировали одиночные пикеты как массовую акцию протеста, поскольку они «объединены единством цели». Правозащитники назвали эту практику опасной, поскольку она запрещает последнюю доступную форму протеста в РФ.

Как пишет «Коммерсант», Мосгорсуд при рассмотрении апелляции на арест журналиста Ильи Азара встал на сторону полицейских: прошедшие 26 мая одиночные пикеты на Петровке, 38, он назвал «объединенными единством цели». В тот день несколько человек сменили друг друга в пикетах, на их плакатах были схожие надписи. Полиция расценила это как массовую акцию протеста, которая уже требует согласования с властью, и суд с ней согласился.

Правозащитники опасаются, что эта практика из Москвы распространится по другим городам. При этом закон «О митингах» оговаривает, что совокупность одиночных пикетов может быть массовой акцией. Верховный суд разъяснил, что для этого должны быть соблюдены несколько условий: «если несколько пикетов, каждый из которых формально подпадает под признаки одиночного, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу».

Между тем, как считает глава правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов, сменяемый пикет не может подпадать под определение единой акции, поскольку в данном случае отсутствует критерий «одновременное проведение». Ранее в Татарстане одиночные пикеты, которые проходили одновременно в разных частях города, уже признавали массовой акцией, однако сменяемого пикета это коснулось впервые.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин уверен, что в подобной трактовке больше политики, чем права, поскольку «правоприменительная практика зависит от конкретного «товарища майора» или того, кто ему объясняет из высоких кабинетов, как именно нужно оценить данный протест».

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев пообещал позднее прокомментировать решение Мосгорсуда, поскольку пока над ним работают юристы СПЧ.

Журналист и политик Илья Азар был задержан 26 мая во время одиночного пикета против ареста «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Автор одноименного телеграм-канала сначала был обвинен в вымогательстве, потом в распространении порнографии. Воронцов обвинения не признает. Правозащитный проект «Омбудсмен полиции» призван отстаивать интересы и защищать трудовые права рядовых сотрудников полиции.

За одиночные пикеты в поддержку Азара в Москве около здания ГУ МВД на Петровке, 38, были задержаны несколько десятков человек, в том числе депутаты Московской городской думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

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