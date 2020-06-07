Илья Азар вышел на свободу

Сегодня журналист и политик Илья Азар, который был арестован после акции в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел, был освобожден из московского спецприемника №1.
Тверской суд Москвы 28 мая отправил Азара под административный арест на 15 суток. Поводом для этого стало повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему также был выписан штраф за нарушение требований в рамках режима повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Мосгорсуд 5 июня сократил срок ареста до десяти суток.
В поддержку Азара прошли пикеты, в ходе которых были задержаны, в том числе, депутаты Московской городской думы.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.06.20
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