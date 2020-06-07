В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщили пресс-службы региональных главков МЧС, до 9 часов вечера возможны дождь, гроза с порывистым ветром до 12-17 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют во время ненастья по возможности не выходить из дома, на улице – не прятаться под высокими деревьями и избегать шатких конструкций, а также отказаться от поездок на личном транспорте.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.06.20

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