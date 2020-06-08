«Честь, доблесть, патриотизм»: как в СМИ пишут о ЧВК «Вагнера»

Интернет-СМИ опубликовали подборку цитат о ЧВК «Вагнера». Все: от российских писателей и политиков до общественных деятелей и администраторов телеграм-каналов называют российских добровольцев настоящими патриотами и героями, передает «Правда.ру».

В эфире телепрограммы Тины Канделаки главред русского Esquire Сергей Минаев назвал бойцов ЧВК «Вагнера» «героями нашего времени». С его слов, в среде «вагнеровцев» «свой мир, в котором бездна собственных смыслов».

Также ЧВК поддерживал и депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Он напомнил, что в России почти не происходит терактов благодаря деятельности добровольцев. «Русские мужчины с оружием в руках (и не только русские, но не в национальности дело) где-то там в сирийской пустыне внесли свой вклад в то, что у нас почти нет терактов, что у нас дома нет войны», – писал политик.

Подобных взглядов придерживается также Валерий Коровин, возглавляющий «Центр геополитических экспертиз». В интервью «Свободной прессе» он подчеркивал, что русские бойцы из ЧВК готовы отстаивать интересы своего государства в любой точке Земли. Именно по этой причине россияне, сражавшиеся в Донбассе и Сирии, стали мишенью крупной информационной кампании Запада.

К главным качествам ЧВК «Вагнер» он отнес честь, доблесть, патриотизм и действия, защищающие интересы Российской Федерации на геополитической арене.

Напомним, согласно информации СМИ, добровольцы ЧВК «Вагнера» защищали мирных граждан Донбасса во время украинской гражданской войны. Кроме того, они принимали активное участие в разгроме запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ» в Сирии.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 08.06.20

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