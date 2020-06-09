В Москве объявлено штормовое предупреждение: возможен град

В Москве управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся грозе и граде. Непогода продлится примерно до 21 часа, горожан просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не прятаться от дождя под деревьями.

Как сообщается на сайте столичного ГУ МЧС, сегодня до 21:00 местами ожидается дождь, гроза и град, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим жителям столицы посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а если все же пришлось сесть за руль – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», – подчеркнули в МЧС. Пешеходам рекомендовано укрываться от непогоды в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также напрягаться от грозы под деревьями.

По информации Гидрометцентра России, сегодня в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильной жары. Столбики термометров во вторник поднялись до плюс 30 градусов. Ближайшая ночь будет теплой и обойдется без осадков, а завтра днем в Москве вновь возможны должи. В четверг ожидается без осадков, однако жара не отступит – днем до плюс 29 – 31 градуса. В пятницу москвичей ждет дождь, гроза и сильный северо-восточный ветер порывами до 17 метров в секунду.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.06.20

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