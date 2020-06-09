«Лицемерие и двойные стандарты»: Собчак заступилась за актера Ефремова

Скандальная телеведущая Ксения Собчак выступила в поддержку артиста Михаила Ефремова, который оказался в центре скандала после совершенного им ДТП со смертельным исходом. По ее словам, реакция общества на это ЧП лицемерна.

«Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм – зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия», – заявила Собчак в своем аккаунте Instagram.

Телеведущая осудила травлю Ефремова и напомнила, что многие на прошлой неделе «дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя (Джорж Флойд- афроамериканец, смерть которого вызвала массовые протесты в США и Европе), в сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова».

При этом Собчак обратила внимание на сильную политизацию происходящего. «Если ты «либеральный обком», то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник «Единой̆ России», то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра если единоросс пьяный̆ кого-то убьет – буду страшно осуждать и его и весь «кровавый̆ режим. Все это «веретено» это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом: «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу», – написала она.

Как сообщал «Новый день», 8 июня автомобиль под управлением Михаила Ефремова на Садовом кольце вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Одного из них госпитализировали, но спасти не смогли: мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет колонии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.06.20

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