Добровольцы ЧВК «Вагнер» нередко подвергаются нападкам в различных СМИ. Не прошел мимо и турецкий журналист Ардан Зентюрк, заявивший, что у бойцов «Вагнер», воевавших в ряде стран, якобы фашистские взгляды.

ЧВК «Вагнера» против украинских националистов

Одними из первых появились сообщения, что бойцы из ЧВК «Вагнер» сражаются против украинских националистов на юго-востоке Украины. В нападениях на мирное население украинские «добробаты» и «нацбаты» открыто демонстрируют нацистскую и околонацистскую символику, приветствия и лозунги. Сражавшиеся против них добровольцы «Вагнер» стояли на защите мирного населения Донбасса.

С 2014 года в конфликте на Донбассе на стороне Киева принимают участие «нацбаты», радикальные группировки, поддерживаемые властью. Влившись в силовые структуры на волне национализма, группировки вроде «Правого сектора» и «УНА-УНСО» (организации запрещены в РФ) участвуют в уничтожении своих соотечественников.

ЧВК «Вагнер» победила терроризм в Сирии

Добровольцы ЧВК «Вагнер» внесли неоценимый вклад в борьбу с разрастающейся угрозой ИГИЛ (организация запрещена в РФ), практически целиком уничтожив эту структуру. Выжившие террористы рассеяны и дезорганизованы, и больше не пытаются создать свое «государство». Сокрушительный удар по терроризму в Сирии является неоценимой услугой российских добровольцев всему цивилизованному миру.

Сирийская Арабская Республика страдает под напором радикальных исламистов с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад уже 9 лет борется против террористов, при помощи России выбив их на север страны, в провинции Идлиб, Халеб. Противостоящий Асаду конгломерат группировок, чаще всего исламистского толка известен своей жестокостью к мирному населению. И сочувствие террористам должно быть исключено.

ЧВК «Вагнер» против исламистов в Африке

По слухам, добровольцы ЧВК «Вагнер» находятся (или находились) и на территории Африки. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что если они там и были, то боролись против очередной террористической ячейки.

К примеру, Мозамбик, где северную провинцию Кабу-Делгаду терроризируют джихадистские группы. Власти этой страны попросту не могут сопротивляться своими силами вторжению радикалов, призывая на помощь солдат удачи из разных стран, к примеру, из ЮАР. Как и в случае с Сирией, даже если бойцы «Вагнер» и присутствовали на территории этой страны, то борьба с терроризмом не может порицаться. Антитеррор – это правое дело.

ЧВК «Вагнер» борется с радикалами в Ливии

Также о присутствии добровольцев «Вагнер» сообщалось и в Ливии. Якобы славянские бойцы сражаются на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Если бойцы ЧВК «Вагнер» и сражались в Ливии, то против власти террора и беззакония.

Следует рассмотреть противников ЛНА на ливийской земле. В рядах так называемого «Правительства национального согласия» находятся боевики ИГИЛ и Аль-Каиды (запрещены в РФ), уже упомянутые исламисты из севера Сирии. Известно об обстрелах зданий с гражданским населением, мародерстве и пытках с участием этих преступников.

Известен и глава «МВД» ПНС Фатхи Башага, сотрудничающий с еще одной запрещенной в России организацией – «братьями-мусульманами». Он успел отличиться пытками заключенных в неофициальных тюрьмах. Подобные преступники заслуживают наказания.

Добровольцы «Вагнер» уничтожают угрозы по всему миру

На приведенных примерах становится понятно, что все нападки и грязь в сторону бойцов ЧВК «Вагнер» распространяют не просто так. Где бы ни появлялись слухи о миротворцах, они фигурируют исключительно на защите мирного населения и противостоят страшным угрозам – терроризму, нацизму, геноциду.

Само их имя уже является брендом, и вселяет страх во всех убийц. Они те, кто стоят на первой линии, делая самую тяжелую и опасную работу. А уничтожение угроз не должно ограничиваться какой-то одной страной. Где бы ни подняли голову джихадисты, нацисты, террористы – они должны помнить, что ЧВК «Вагнер» настигнет их в любом месте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.06.20

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