Владимиров: ЧВК «Вагнера» продолжает традиции русского добровольческого движения

Начальник Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец», директор Музея Боевого Братства Герман Владимиров прокомментировал слухи, которые распускает Запад, о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии. По его оценке, в данном случае можно говорить, что враги России всерьез опасаются русских добровольцев.

ЧВК «Вагнера» – притягательная для мировых СМИ тема. Однако изъезженная информация о присутствии русских в разных странах – не более чем слухи. Иностранные корреспонденты утверждают, что российские бойцы якобы находятся и в Ливии. Доказательная база у этих вбросов полностью отсутствует, но это не мешает зарубежным СМИ писать, что россияне воюют против так называемого Правительства национального согласия (ПНС) на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА).

Комментируя эту ситуацию, Владимиров отметил, что ситуация в Ливии на сегодняшний день является очень острой темой, а Турция и США ведут выгодную им информационную кампанию, и в этой связи запускают слухи про ЧВК «Вагнера».

«То они якобы там, то они якобы тут. Никто никого не видел, но все про это пишут. И пишут почему-то в негативном ключе. Но ведь, если все это правда, то они там борются с теми же террористами. На стороне армии. Что в этом плохого? СМИ должны писать: мы очень надеемся, что там есть русские из ЧВК «Вагнера», которые прекратят весь этот террористический бардак», – подчеркнул директор Музея Боевого Братства.

Владимиров обратил внимание, что история добровольческого движения имеет глубокие корни, а, соответственно, и свои сложившиеся традиции. Русский доброволец противостоит любому злу и готов защищать не только соотечественников, но и любых других иностранных граждан, нуждающихся в помощи.

«И «ЧВК «Вагнера», которая стала образом русского добровольчества, продолжает эти традиции. Давайте вспомним, что писали про ЧВК «Вагнера» те же самые СМИ: боролись с украинскими нацистами, защищая население Донбасса, боролись с террористами ИГИЛ, защищая население Сирии. Сейчас ходят слухи, что борются с террористами в Ливии», – сказал Владимиров.

Он добавил, что среди его знакомых есть и добровольцы, и ополченцы, и военнослужащие. Практически все эти люди одобряют действия ЧВК «Вагнера», так как она готова противостоять любой несправедливости. То, что бойцы не могут сидеть сложа руки, пока кто-то в опасности, присуще российскому менталитету.

«Мы хотим верить, что есть такая сила, которая победит всех плохих парней. И эта сила – ЧВК «Вагнера». В Америке рисуют суперменов, а нам героев рисовать не надо: они у нас есть и всегда были», – заявил руководитель музея.

При этом Владимиров констатировал, что все хорошее, присущее русскому человеку, иностранные СМИ пытаются опорочить: они заявляют, что мы не способны на подвиги, но действия ЧВК «Вагнера» это опровергают.

Вместе с тем Владимиров выразил надежду, что со временем весь мир узнает правду о подвигах российских добровольцев и оценит их по достоинству.

Москва. Другие новости 10.06.20

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