Дожди и прохлада: московский регион ждут мокрые выходные

В московском регионе первая жаркая неделя лета закончится грозами и градом. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, непогода будет сопровождаться шквалистым ветром до 23 метров в секунду и понижением температуры воздуха.

Синоптики пояснили, наступившая жара в сочетании с высокой относительной влажностью может спровоцировать неустойчивость в атмосфере и формирование мощных кучево-дождевых облаков. В четверг, 11 июня, возможны гроза с дождем, местами сильный ливень и крупный град при ветре до 18-23 м/с.

В пятницу, 12 июня, днем вновь ожидается дождь, местами гроза и град с порывистым ветром до 14-19 м/с. При этом температура воздуха понизится до 26 градусов. В субботу, 13 июня, днем также возможен небольшой дождь, станет еще холоднее – в Москве 18…20°, по области 16…21°. В воскресенье, 14 июня, прогнозируется небольшая облачность, без осадков при температуре воздуха до 21°, по области 16…21°.

Как отмечают синоптики, в начале новой недели вероятность дождей станет ниже, ночи станут теплее – до 13…18°, днем воздух будет прогреваться до 24…29°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.06.20

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