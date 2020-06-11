Россия останется без концертов: минимум до сентября

Нынешним летом концертов в России не будет. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. По ее словам, коронавирусные ограничения снимут не раньше сентября.

«Сегодня очевидно, что невозможно предсказать сентябрьские требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому проработанные с профессиональным сообществом требования по рассадке зрителей будут направлены в Роспотребнадзор не ранее августа, а требования к проведению репетиционного процесса будут согласованы уже в ближайшее время», – цитирует ее слова «Интерфакс».

В документе, который ведомство планирует направить в Роспотребнадзор, будут детальные требования по дезинфекции залов и рабочих помещений, по организации работы в кабинетах при соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, организации должны будут создать «умную маршрутизацию» для разведения встречных потоков людей внутри учреждения, в том числе для сотрудников во время репетиций.

Напомним, ранее среди артистов произошел спор. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что из-за отмены выступлений артисты находятся в «чудовищном» положении, не имея заработка. В ответ на это певец Сергей Шнуров опубликовал стихи, в которых назвал его цирковым заступником.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.06.20

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