Евросоюз откроет внешние границы не для всех

Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля, однако ограничения на въезд перестанут действовать не для всех стран. Обновляемый список государств, с которыми ЕС готов открыть границы, будет составлен на основе объективных критериев, заявили в Еврокомиссии.

Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 30 июня, сообщила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон. Ограничения планируется снимать постепенно с 1 июля, для этого на основе нескольких критериев будет составлен список стран, гражданам которых ЕС готов разрешить въезд на свою территорию.

В частности, как сообщает «Интерфакс», учитываться будет три фактора: это эпидемиологическая ситуация и реакция на эпидемию коронавируса в конкретной стране, способность обеспечить меры сдерживания распространения вируса во время поездок, а кроме того – готовность на условиях взаимности отменить запрет на въезд в ЕС. В предварительном списке на разрешение – Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия.

Полностью отменять ограничения Еврокомиссия пока считает невозможным, поскольку ситуация в сфере здравоохранения в некоторых странах остается критической. «Ограничения следует сначала снять со стран, эпидемиологическая ситуация которых аналогична средней по ЕС и где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом», и оставить «в силе для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС», считают в Европейской комиссии. При этом в Брюсселе готовы расширить категории граждан третьих стран, которым разрешены поездки в ЕС – так, туда могут включить иностранных студентов.

Внутренние границы стран Шенгенской зоны планируется открыть уже с 15 июня.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.06.20

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