Бредихин считает, что из-за убийств мирных ливийцев туркам придется покинуть Ливию

Ливийские жители, в смерти которых так называемое Правительство национального согласия (ПНС) обвиняет Ливийскую национальную армию (ЛНА) и ополченцев «аль-Каният», могли погибнуть от турецких БПЛА, пишет Федеральное агентство новостей. Комментируя этот конфликт, политолог Антон Бредихин обратил внимание, что, если причастность Анкары подтвердится, Турция будет вынуждена покинуть Ливию.

«Это вполне возможно, и Турция показывает себя здесь не с самой хорошей стороны. Если ее причастность подтвердится, и станет понятно, что их беспилотники стали причиной гибели многих невинных людей, для Анкары это будет серьезнейший удар. Вплоть до того, что туркам просто придется уйти из Ливии», – отметил эксперт.

После того как стало известно о захоронении, в социальных сетях Ливии стали активно обсуждать фотографии, на которых можно увидеть погибших в больнице города Тархуна. Пользователи соцсетей обвиняют в гибели местных жителей ополченцев «аль-Каният», но характер ран указывает на воздушную атаку.

Согласно данным ФАН, сейчас в воздушном пространстве действуют только БПЛА Турции, так как авиация из Мисураты уже несколько месяцев не проявляет никакой активности.

Так называемое Правительство национального согласия заявляет, что на территории больницы было обнаружено 106 тел, а среди погибших были дети и женщины.

Напомним, правительство Турции поддерживает террористов ПНС, перебрасывая военную технику, наемников, а также современные ударно-тактические беспилотники Bayraktar TB2. Боевики «правительства» используют их для обстрела позиций ЛНА, однако в ходе таких атак страдает мирное население. Стоит отметить, что подобной атакой с воздуха на дороге Абу Хади было уничтожено несколько автомобилей с гражданским населением.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 11.06.20

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