Туманные перспективы: Европа не хочет открывать границы для России

Европейский союз не готов открыть свои границы для российских граждан. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В организации отмечают, что Россия не попала «безопасный список» стран по эпидемиологическим причинам. Кроме этого, РФ не соответствует принципам взаимности – сроки открытия российских границ остаются неясными.

В АТОР обратили внимание, что с 1 июля границы ЕС будут открыты для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Как считают в Еврокомиссии, «эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС». При этом в Брюсселе подчеркивают, что государств Евросоюза должны действовать скоординировано в вопросе открытия внешних границ сообщества и согласовать общий список стран, для которых с 1 июля будут сняты ограничения на въезд.

Отмечается, даже страны, ориентированные на туризм, в том числе Болгария, Кипр и Греция, не готовы принимать гостей из России.

Ближайшие европейские соседи РФ также занимают выжидательную позицию. Например, правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу до 14 июля. Национальный перевозчик Finnair, который в мае анонсировал возвращение рейсов в РФ в июле, отменил свои планы, оставив вопрос о возобновлении полетов открытым. При этом финский приграничный регион Лаппеенранта, по сообщениям финских СМИ, ежедневно теряет миллион евро из-за отсутствия российских шопинг-туристов.

Напомним, границы внутри Шенгена рекомендовано открыть с 15 июня, внешние – держать закрытыми до 30 июня.

Как сообщал «Новый День», с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. 8 июня глава правительства Михаил Мишустин заявил, что жители России смогут выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками. Когда границы РФ будут открыты, пока не известно.

Ранее в АТОР прогнозировали возобновление международного туризма не раньше осени.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.20

Воробьевы горы в опасности: хотят застроить жильем парк около МГУ. / В России увеличилась суточная прибавка смертей от Covid-19. / Залезал в окна, душил и насиловал: дело подмосковного маньяка-убийцы передано региональный главк СКР. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»