Москвичей ждет жаркая неделя с дождями и грозами

В Москву на этой неделе придет жара, столбики термометров поднимутся до 31 градуса, однако к выходным вновь станет прохладнее. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время будут часто идти небольшие дожди, которые иногда будут сопровождаться грозами.

Синоптики отмечают, что уже во вторник начнет нарастать жара: днем в Москве ожидается 27…29° выше ноля, в Подмосковье также до 29°. В среду, 17 июня, ночь также пройдет без осадков, днем местами столицу накроют небольшие дожди с грозами. Воздух в Москве и по области прогреется до 31°. Во время грозы ожидается порывистый ветер до 13 м/с.

Дожди также возможны в Москве днем в четверг. Станет чуть прохладнее – в столице до 27…29°, по области 24…29°. Порывы ветра при грозе будут достигать уже 15 м/с.

Пятница будет сухой и солнечной, термометры в столице вновь покажут 25…30°, однако уже в субботу воздух охладят кратковременные дожди. Ночью 14…19°, днем 23…28°.

В целом погоду в Центральной части России сейчас будет определять юго-западная – теплая периферия антициклона, дожди маловероятны, температура повышается, отмечают синоптики.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.06.20

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