Москвичи «оккупируют» дачи в ближайших регионах

В России из-за коронавирусного кризиса резко подорожала аренда летних дач. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликованы на портале «Мир квартир».

Как отмечают эксперты, многие россияне, лишившись в этом году возможности выезжать за границу, решили арендовать дачу на лето. В результате, средняя ставка аренды загородного дома в годовом выражении выросла на 8,6%, достигнув 35 тысяч рублей в месяц. При этом в московском регионе рост ставок аренды почти одинаковый – около 13%. Средняя цена составляет 60,5 тысячи рублей.

Кроме этого, существенно выросли цены на найм летних домиков в Калужской, Владимирской, Ярославской, Рязанской областях. Как пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в эти регионы также чаще всего выезжают москвичи. «Тверская область вообще стала лидером подорожания по стране, прирастив целых 19%» – отметил он.

Напомним, в марте эксперты предупреждали о подорожании жилья за городом. Тогда аналитики прогнозировали рост ставок аренды на уровне 20-50 процентов по сравнению с показателями 2019 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.20

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