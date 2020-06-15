Московский зоопарк ждет бэби-бум после самоизоляции

В Московском зоопарке ожидают бэби-бум из-за отсутствия посетителей в режиме самоизоляции: животные остались одни и могли пообщаться друг с другом. Со вторника 16 июня зоопарк вновь открывает двери – правда, гостям придется соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические требования и вести себя максимально тихо.

«Карантин нам принес большое количество потомства, – цитирует агентство «Москва» генерального директора зоосада Светлану Акулову. – У нас родился черный аист и кустарниковые собаки, чему мы очень рады. Правда, мы пока не знаем, сколько щенков у нас появилось, потому что они прячутся. Мы надеемся, что теперь у нас в зоопарке будет «бэби-бум», после того, как животные остались одни и могли пообщаться друг с другом».

На сайте зоопарка сообщается, что с 16 июня он будет открыт для посетителей. Правда, билеты пока можно будет купить только через сайт во избежание очередей у касс. «Пройти в зоопарк можно будет лишь по штрих-коду на заранее оформленном билете. На входе нужно будет предъявить документ, подтверждающий льготу», – говорится в сообщении. Работать будет только главный вход.

На дорожки в парке нанесены специальные метки, чтобы гости могли соблюдать дистанцию в полтора метра, а внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также Детский зоопарк остаются закрыты для посещений. Кроме того, отдыхать на скамейках и детских площадках пока нельзя.

Для всех посетителей обязательны маски, при этом руководство зоопарка рекомендует гостям пользоваться и перчатками. «Территория Зоопарка оборудована санитайзерами для посетителей, чтобы наши гости могли продезинфицировать руки. Просим отнестись к этому со всей серьезностью – это крайне важно для вашей безопасности», – отмечается на сайте зоосада.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.06.20

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