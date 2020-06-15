Пятеро участников летних митингов в Москве пожаловались в ЕСПЧ на полицейское насилие

Пять участников летних митингов-2019 в Москве сегодня направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на полицейское насилие и отказ Следственного комитета РФ в расследовании этих инцидентов. Документы подготовили юристы Комитета против пыток. Правозащитники считают, что при задержании силовики нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции: о праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний.

Речь идет о задержанных в июле и августе прошлого года Александре Глушаке, Николае Андреичеве, Михаиле Файто и Александре Свидерском. По версии Глушака, 27 июля в Камергерском переулке он получил удар дубинкой и электрошокером от сотрудника Росгвардии. В тот же день на Страстном бульваре полицейские сломали руку Андреичеву. Файто заявил об избиении полицейскими при доставлении в ОМВД по району Печатники 3 августа, Свидерский пожаловался, что его избили при задержании на Трубной площади и в полицейском автобусе, а Хромов сообщил о незаконном задержании в этот же день и применении болевых приемов на Трубной площади.

Сообщения о преступлении по всем пяти случаям были поданы в Следственный комитет еще в августе 2019 года, однако до сих пор по ним не проведена даже доследственная проверка. «Вопреки требованиям закона и ведомственных инструкций, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета зарегистрировали все сообщения о преступлениях как обращения граждан (по которым проведение доследственной проверки не требуется) и направили их в нижестоящий орган – главное следственное управление по Москве», – говорится в сообщении Комитета против пыток.

Как уточняется, ГСУ СКР по Москве перенаправил сообщения в МВД и Росгвардию, сотрудников которых заявители и обвиняли в преступлениях. Там нарушений в действиях силовиков не нашли.

Правозащитники подчеркнули, что выводы о превышении полномочий полицейскими и росгвардейцами по закону может сделать только СКР. «Любые выводы со стороны МВД или Росгвардии об отсутствии подобных нарушений в действиях правоохранителей примерно настолько же ценны, как выводы об этом со стороны Роспотребнадзора или Министерства культуры: разумеется, никто не запрещает им высказаться по теме, но расследовать заявления о незаконном применении правоохранителями физического насилия и выносить свой вердикт о том, происходило ли такое на самом деле или нет, они не могут», – отметила юрист Комитета против пыток Анастасия Гарина.

Пресненский районный суд Москвы и Мосгорсуд отказались рассматривать жалобы правозащитников на действия СКР. В Комитете против пыток считают, что исчерпали механизмы правовой защиты на национальном уровне, и направили жалобы в ЕСПЧ.

Как сообщал «Новый День», в Москве летом 2019 года вспыхнули массовые протесты против недопуска на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.06.20

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