Глава Госдепа США потребовал от России немедленно освободить осужденного за шпионаж Пола Уилана

В Вашингтоне возмущены решением Московского городского суда в отношении гражданина США Пола Уилана, который был признан виновным в шпионаже. Глава Госдепартамента США Майк Помпео потребовал немедленно освободить его, подчеркнув, что Россия ставила жизнь Уилана под угрозу.

«Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда осудить гражданина США Пола Уилана после тайного судебного разбирательства, с засекреченными доказательствами и без должного допуска к процессу свидетелей защиты, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента. – У нас есть серьезные опасения, что г-н Уилан был лишен гарантий справедливого судебного разбирательства, которые Россия обязана предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами в области прав человека».

В документе отмечается, что «обращение с Полом Уиланом со стороны российских властей было ужасным», поскольку Россия не только не обеспечила ему справедливого судебного разбирательства, но и «во время его содержания под стражей подвергла его жизнь риску, игнорируя его давние проблемы со здоровьем, и бессовестно держала его в изоляции от семьи и друзей».

«Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана», – подчеркивается в заявлении.

Как сообщал «Новый День», сегодня Мосгорсуд вынес приговор американцу Полу Уилану, имеющему гражданство еще трех стран – Канады, Великобритании и Ирландии. Он был признан судом виновным в шпионаже и получил 16 лет колонии строгого режима. Обвинение просило для него 18 лет заключения. Сам подсудимый перед оглашением приговора заявил о своей невиновности и назвал суд над ним политическим и фиктивным. Защита уже заявила, что обжалует приговор, и указала на возможность обмена Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах.

Вашингтон – Москва, Татьяна Дорофеева

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