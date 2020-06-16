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Вторник, 16 июня 2020, 14:58 мск

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Исполнительный директор ВВС, уволенный за критику британской власти, мог быть связан со структурами Пригожина

Бывший исполнительный директор телеканала ВВС Ричард Сэмбрук, уволенный за критические высказывания в адрес власти, мог быть связан с российской медиагруппой «Патриот». Главой попечительского совета этого медиахолдинга, как известно, является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. О возможных контактах Сэмбрука с российскими СМИ сообщили авторы страницы «(Не)серьёзный МИД» в твиттере.

Одним из главных доказательств связей сотрудника британского телеканала стало то, что ВВС был единственным зарубежным изданием, сотрудников которого приглашали в офис российского холдинга. Журналисты «Блокнота» решили проверить информацию о работе Сэмбрука на компанию Пригожина.

Один из коллег бывшего исполнительного директора ВВС рассказал, что руководство «Патриота» могло договориться с Сэмбруком о его дальнейшей работе на британском телеканале. Источник, пожелавший сохранить анонимность, признал, что подозреваемый всегда был со странностями – рьяно отстаивал независимую журналистику, но сам был явно нечист.

Одним из основных занятий Сэмбрука в должности исполнительного директора ВВС было отслеживание «нейтральности» сотрудников в социальных сетях. То есть он, по факту, возглавлял отдел внутренней цензуры. Но теперь и сам стал жертвой цензуры: уволили его за критику высшего руководства Великобритании. Один из своих последних постов в социальных сетях он посвятил попыткам британского правительства «блокировать свободную прессу и критические взгляды».

Москва, Екатерина Попова

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