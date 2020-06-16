ЕСПЧ присудил жертве семейного насилия из России 20 тысяч евро компенсации морального вреда

Россиянка Светлана Полшина, по заявлениям которой полиция не стала возбуждать дела о домашнем насилии, получит 20 тысяч евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд нашел в деле Полшиной нарушение статей 3 (запрещение пыток) и 14 (запрещение дискриминации) Конвенции о защите прав человека.

Согласно материалам дела, Полшину, проживавшую в Санкт-Петербурге, на протяжении нескольких лет избивал и унижал муж. В решении суда сказано, что с 2011 года женщина не менее четырех раз обращалась за защитой в полицию, но силовики так и не возбудили уголовное дело. Суды приняли сторону полиции. ЕСПЧ сделал вывод, что власти в России не смогли обеспечить Полшиной надлежащую защиту. Заявление в Европейский суд женщина подала в сентябре 2014 года.

Российские власти, в свою очередь, утверждали, что женщина еще не исчерпала все возможности судебной защиты на родине, однако этот аргумент не повлиял на решение ЕСПЧ.

Суд постановил, что «российские власти не смогли обеспечить ей защиту и предотвратить дальнейшие нападения со стороны ее бывшего мужа». «Благодаря ее неоднократным жалобам сотрудники полиции были осведомлены о продолжающихся нападениях и о высоком риске повторного насилия. Они не предложили ей никаких мер защиты из-за того, что российское законодательство не предусматривает мер, способных обеспечить безопасность жертв домашнего насилия», – говорится в решении ЕСПЧ.

ЕСПЧ решил, что государство в течение трех месяцев должно выплатить Светлане Полшиной 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и три тысячи евро в качестве судебных издержек. Ее адвокаты просили 25 тысяч евро и 5 250 евро соответственно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.06.20

ЦИК смягчил меры безопасности при проведении голосования по Конституции. / Исполнительный директор ВВС, уволенный за критику британской власти, мог быть связан со структурами Пригожина. / В российских школах внедрят систему распознавания лиц. В Госдуме – против. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»