В России откроется в 10 раз меньше детских лагерей, чем обычно

В этом году в России откроется почти в 10 раз меньше детских летних лагерей, чем обычно, при этом к нескольким сотням таких учреждений у МЧС есть вопросы, касающиеся пожарной безопасности. «Черный список» регионов, в которых обнаружено больше всего нарушений, сегодня обнародовал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

«С 1 июля более 5-7 тысяч детских учреждений откроются», – цитирует Аникеева «Интерфакс». Вместе с тем, по его словам, нарушения правил пожарной безопасности были обнаружены в 486 детских лагерях.

Лидерами по количеству нарушений в детских оздоровительных учреждениях оказались Татарстан, Башкирия, Алтай, Чувашия, Ставропольский и Приморский край, Крым, Краснодарский край и Якутия. Главной причиной пожаров остаются электротехнические неисправности – на их долю приходится 98% возгораний.

Ранее заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина высказывала предположение, что летние детские лагеря в России смогут открыться 1 июля, причем соответствующие решения должны будут принимать регионы. Чиновница считает, что съездить в такие учреждения в этом году смогут почти 7 млн детей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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