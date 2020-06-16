Рекорд 128-летней давности: синоптики предупредили москвичей о жаре и штормовых предупреждениях

Москвичей ждет рекордно жаркая неделя. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до субботы температура будет превышать норму на 5-7 градусов. «Нужно готовиться к тому, что будут выпускаться штормпредупреждения», – сказал он в комментарии РБК.

Вильфанд пояснил, что для Москвы температура выше 30 градусов является опасным явлением, потому что она негативно влияет на достаточно большое количество людей. По его словам, такие предупреждения нужны, чтобы принимать необходимые меры, например, включать кондиционеры в помещениях, а пожилым людям – меньше выходить на улицу.

Как уточняет центр погоды «Фобос», завтрашний день может стать самым жарким за последние 128 лет. «Высока вероятность повтора рекорда далекого 1892 года, когда термометр показал 30,8°. Не исключено и даже падение температурного максимума 128-летней давности», – цитирует синоптиков агентство «Москва».

Как отмечают в центре «Фобос», такие высокие температуры могут спровоцировать усталость, тепловые судороги и солнечный удар.

Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра РФ, в течение недели столбик термометра в столичном регионе «зависнет» около отметки в 29°. Небольшое похолодание придет в столицу только в воскресенье, 21 июня. Ночью ожидается 12…17°, днем 18…23°. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Москва, Мария Вяткина

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