ФСБ перекрыла 15 каналов контрабанды леса из России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в 2019 году ликвидировала 15 каналов незаконного вывоза леса из России за рубеж. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

По его словам, общий оборот незаконного бизнеса превышал 12 млрд рублей. Уголовные дела о контрабанде более 60 тысяч кубометров древесины возбуждены в Бурятии, а также Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и Новосибирской области.

Стоит отметить, что в 2018 году ущерб от контрабанды древесины и незаконной вырубки леса также оценивался в 12 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

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