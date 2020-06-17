Мария Захарова заявила, что спасение россиян из ливийского плена – это одна из главных задач МИД РФ

Одной из приоритетных задач Министерства иностранных дел России является возвращение домой российских социологов, незаконно удерживаемых в Ливии. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Она пояснила, что не только внешнеполитическое ведомство, но и другие различные российские организации используют все возможные методы и закрытые каналы, чтобы освободить незаконно удерживаемых в Триполи граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые уже больше года находятся в тюрьме в Триполи.

Захарова рассказала о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с вице-председателем Президентского совета Ливии Ахмедом Майтигом и главой МИД ПНС Мохаммедом Сиялой, где обсуждался вопрос освобождения россиян. «Акцентировалось, что пребывание россиян в тюрьме в Триполи является сейчас главным препятствием для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Как вы понимаете, чувствительный характер проводимой работы не дает возможности раскрывать публично все детали», – заявила спикер российского внешнеполитического ведомства.

На вопрос корреспондента, что будет делать МИД РФ, если так называемое Правительство национального согласия будет нарушать договоренности, Захарова подтвердила, что вопрос прорабатывается по разным каналам. Однако больше деталей раскрывать нельзя, и «каждое слово должно быть взвешено».

Напомним, российские социологи попали в ливийский плен в мае прошлого года. На данный момент они незаконно удерживаются в ливийской тюрьме под названием «Митига». Контролируют тюрьму представители группировки RADA (силовое подразделение МВД ПНС Ливии), но боевики практически не контролируются силовыми ведомствами Триполи. В подтверждение тому можно вспомнить заявление ПНС о том, что оно не причастно к захвату российских ученых.

Более подробно с интервью официального представителя МИД РФ можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.06.20

ФСБ перекрыла 15 каналов контрабанды леса из России. / Самочувствие бизнеса нельзя назвать «удовлетворительным»: прокуратура выявила 187 тысяч случаев нарушений прав предпринимателей. / Совет Федерации просит минстрой РФ разработать закон о всероссийской реновации. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»