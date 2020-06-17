Прокуратура выявила факты завышения цен на продукты и средства защиты

Прокуратура выявила случаи завышения цен на средства индивидуальной защиты и продукты питания во время ограничительных мер по борьбе с угрозой коронавируса. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации, отвечая на вопросы сенаторов.

Глава надзорного ведомства подтвердил, что нарушения в этой сфере действительно выявлены. В частности, прокуратура Москвы в апреле направила в антимонопольную службу 11 требований о проведении проверок. «За каждым из них последовало оперативное реагирование и снижение цен», – заверил генпрокурор.

По его словам, в Алтайском крае было предотвращено экономически необоснованное завышение цен на гречневую крупу производителями – прокурорские работники внесли предостережения руководителям сельскохозяйственных предприятий. В Красноярском крае, Липецкой области, Якутии выявлены факты завышения торговых надбавок в магазинах, в 11 субъектах РФ – пресечены попытки увеличения цен на маски, в том числе в аптеках. «Цены везде были снижены. Вопрос ценообразования находится на моем персональном контроле», – подчеркнул Краснов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

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