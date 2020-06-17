Расцвет «теневого» туризма: назван главный риск сезона отпусков

В России после отмены антикоронавирусных ограничений широкое развитие может получить «теневой» туризм, в результате чего повышается эпидемиологическая опасность. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее словам, нынешний сезон демонстрирует очень тревожную тенденцию.

«В нынешней крайне непростой ситуации в безусловном выигрыше оказался серый сегмент отрасли. Тот сектор, который не является налогоплательщиком и находится в темной зоне. Требования Роспотребнадзора на него не распространяются», – сказала она.

Ломидзе пояснила, что «теневики» сейчас могут предложить более привлекательные цены для россиян. «Любой объект, который находится в юридическом поле, обязан соблюдать правила – обеспечивать дистанцию, дезинфекцию с определённой периодичностью и чуть ли не определенными средствами, которые прописаны в рекомендациях. Это смещает конкуренцию в иную сферу. С одной стороны, финансовая нагрузка и постоянный контроль, с другой – явные конкурентные преимущества», – сказала исполнительный директор АТОР.

По ее словам, многие россияне готовы пренебречь рекомендациями и не хотят «заморачиваться» с документами и справками, которые необходимы для организованного отдыха в этом сезоне. «Мы увидим большое количество желающих не оформлять справки, и тихо спокойно поехать в частный сектор. Это дешевле – там всегда можно договориться», – обратила внимание Ломидзе.

Она также добавила, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перед поездкой на отдых внутри страны каждый турист должен приготовить курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, справку об отсутствии коронавируса – ее необходимо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха и справку о санэпидокружении.

При этом Ломидзе отметила, что самым негативным может быть ухудшение эпидемиологической ситуации, в частности, на черноморском побережье. «Еще один важный момент – концентрация туристов только на черноморском побережье. По нашим оценкам, более 20% от общего потока всех путешествующих по России – это Краснодарский край и Крым. В нынешних условиях концентрация такого количества населения только на двух регионах потенциально могла бы быть опасна», – считает Ломидзе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.06.20

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