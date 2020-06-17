Погода в Москве побила два рекорда: впереди третий

В Москве установлен новый температурный рекорд: день 17 июня стал самым жарким за 70 лет наблюдения и с начала этого года. Синоптики не исключают, что сегодня может быть побит и абсолютный рекорд 1892 года.

В 15 часов, по данным Гидрометцентра, температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ достигла 30,6 градуса. Ранее рекорд был установлен в 1956 году, когда синоптики зафиксировали в Москве 29,4 градуса.

«Абсолютный максимум для 17 июня составляет 30,8°, он принадлежит 1892 году», – отметили в Гидрометцентре. Не исключено, что сегодня будет побит и этот рекорд.

Кроме того, среда 17 июня стала самым жарким днем с начала лета: ранее в столице воздух прогревался до 30,5 градусов – это было 11 июня.

В прогнозе Гидрометцентра на 17 июня говорится, что температура воздуха может достичь отметки в 32 градуса.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

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