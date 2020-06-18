Внутренний туризм в России начинает оживать

В России начинает работать внутренний туризм: объемы бронирования путевок на июль достигли уже 50% в сравнении с прошлогодним уровнем. Об это, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сегодня на пресс-конференции.

«Внутренний туризм уже работает, в первую неделю июня из Краснодарского края сообщили, что 3 600 туристов приехали в Сочи на отдых», – сказал он.

По информации туроператоров, бронирования на июль достигли примерно 50% от прошлогодних. «Сейчас границы закрыты, поэтому только один из трех сегментов туризма начал работать», – пояснил Игнатьев. «Сезон уже идет», – подчеркнул он.

Требования о справках к прибывшим из других регионов устанавливают местные власти, отметил он. Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев, согласно которым каждый турист должен иметь при себе три справки, в том числе документ об отрицательном анализе на коронавирус. «Я так понимаю, что сегодня все решает непосредственно объект размещения, местные власти которые его курируют, – сообщил он. – (…) Но вот насколько я знаю, на сегодняшний день для заселяющихся в гостиницы никакие справки не требуются».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.06.20

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