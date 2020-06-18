«Тенденция сохранится в июле и августе»: россиянам пообещали дешевые туры к морю

Отдых внутри страны для россиян в этом году будет дешевле, чем в 2019-м. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в ходе пресс-конференции в Москве.

«Никаких увеличений цен и дорогих путевок, увеличения стоимости туров даже по сравнению с прошлым годом – ничего не будет. Наоборот, будут скидки, спецпредложения, которые понижают стоимость, и авиакомпании и операторы сейчас дают скидк, – заявил он. – Поскольку нет ажиотажного спроса, никакого удорожания даже относительно прошлого года не наблюдается. И эта тенденция 100% сохранится и в июле, и в августе».

В то же время Игнатьев отметил, что спрос на туры пока не очень высокий. В Российском союзе туриндустрии это объясняют тем, что россияне пока пытаются понять, насколько серьёзна эпидемиологическая ситуация, а кроме того – у многих серьезно упали доходы. «Очень многие уже вынужденно отгуляли свои отпуска за эти 3-4 месяца, – сказал он. – Их отпускали на предприятиях в отпуска, и больше у них до конца года отпусков уже нет». Поэтому огромного подъема спроса, на который рассчитывали участники отрасли, не произошло. Сейчас загрузка гостиниц в Краснодарском крае составляет 10-15%, уточнил глава РСТ.

По его словам, в целом объем внутреннего туризма в России значительно превышает выездной. «Везде в мире в странах, которые имеют большую территорию, такая ситуация. У нас порядка 50 млн человек каждый год путешествуют по территории страны. Спрос будет увеличиваться в ближайшее время, и загрузку отелей, например, в Крыму или Краснодарском крае мы планируем на июль в 50-60%», – подытожил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.06.20

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