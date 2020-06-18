Россию после открытия границ ждет «девятый вал» нелегального табака

Российский бюджет может потерять в этом году около 100 млрд рублей в результате падения рынка табачной продукции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава ГК «Мегаполис» Сергей Кациев, выступая сегодня на заседании в Совете Федерации, посвящённом предотвращению незаконного оборота табака.

«Эта отрасль является серьезным донором экономики, после нефти и газа это второй источник поступления доходов в бюджет, – отметил Кациев. – При этом табак дает больше доходов, чем водка и пиво вместе взятые. Это почти полтора трлн продаж в розничных ценах, при том что весь рынок составляет порядка 16-17 трлн по самым последним оценкам. Что плохо – это рынок постоянно снижается».

В прошлом году объем продаж оценивался примерно в 230 млрд сигарет, или 11,5 млрд пачек. Около 10 лет назад только компания «Мегаполис» продавала почти 290 млрд штук, и занимала 70% рынка. «Это не просто снижение потребления – это в первую очередь нелегальный рынок, который растет буйными темпами», – подчеркнул Кациев.

По его словам, рост нелегального рынка продолжился также в период действия ограничительных мер – в то время как в Великобритании, к примеру, на 10% вырос легальный табачный рынок. Глава ГК «Мегаполис» выразил убежденность, что как только границы в Россию будут открыты, «все, что накопилось на границе, хлынет сюда девятым валом».

«Потери бюджета составят в этом году по разным оценкам 100 млрд рублей и более, – сообщил он. – Понятно, это не нефть и газ, не национальное достояние, но тем не менее серьезный источник поступлений в бюджет».

Если меры против табачных нелегалов не будут приняты, то доля черного рынка может превысить 40%. Частично решить проблему сможет система маркировки, однако эти меры не являются панацеей, подчеркнул Куциев.

Основными поставщиками нелегальной табачной продукции на российский рынок являются Белоруссия, Армения и Казахстан – эти страны сейчас наращивают производственные мощности, открывают новые фабрики. «У нас в России закрываются очень крупные фабрики», – сообщил он, отметив, что выращивание табака в России не ведется вообще.

В целом, по данным опроса ВЦИОМ, в 2019 году в России курило 33% от всего взрослого населения, это примерно 39 млн человек. В табачной отрасли работает 80 предприятий, на которых трудятся 110 тысяч человек, а с учетом сети продаж – до 500 тысяч.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.06.20

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