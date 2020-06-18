Гроза: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

Жителей московского региона предупредили о надвигающейся грозе. По данным МЧС, сегодня до 9 часов вечера ожидается дождь, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду.

В ведомстве советуют отказаться от поездок на личном транспорте, и на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В МЧС уточнили, что завтра, 19 июня, грозы могут продолжиться. В регионе ожидается до 29º.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.06.20

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