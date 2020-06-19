Синоптики определили, когда в Москве спадет жара

В столичном регионе третьи сутки подряд ожидается аномально высокая температура – воздух может прогреться до 30-32 градусов. Как предупреждает Гидрометцентр России, объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за жары и возможной грозы.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 20 июня, жара сохранится. Днем облачно с прояснениями, дождь, гроза. Температура воздуха в Москве и по области может достигать 28°, ветер при грозе может усилиться до 15 метров в секунду.

Однако уже в воскресенье, 21 июня, станет прохладнее. Днем в столичном регионе до 23°.

Последние два дня в столичном регионе был объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.06.20

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