«Возможно подтопление низменных районов города»: синоптики предупредили москвичей о надвигающемся шторме

В Москве в субботу, 20 июня, ожидается ненастная погода – на столицу обрушатся грозы с градом и сильным ветром. С соответствующим предупреждением выступил Росгидромет. «Возможно подтопление низменных районов города», – подчеркнули синоптики.

Согласно прогнозу, резкое ухудшение погоды в субботу спровоцирует прохождение над столицей активного холодного атмосферного фронта с северо-запада, которое начнется около 11 часов и завершится в полночь.

«На территории Московского мегаполиса ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: гроза, сильный дождь (количество осадков 10-15 мм), местами очень сильный дождь (количество осадков 20-30 мм), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с, – говорится в сообщении Росгидромета. – Возможно подтопление низменных районов города. Соответствующее штормовое предупреждение будет выпущено не менее чем за 6 часов при уточнении расчетных данных».

При этом сильного похолодания в столичном регионе не ожидается: днем в Москве 26…28°, по области 24…29°.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.06.20

Голосование по поправкам Конституции может привести к роспуску правительства. / ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума. / «Они думают, мы будем штурмовать этот объект»: противники Юго-Восточной хорды не сдаются. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»