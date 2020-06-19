В Москве эвакуировали девять судов

Cегодня в Москве эвакуировали сотрудников и посетителей девяти районных судов, причиной вновь стали сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Письма о спрятанных в зданиях бомбах поступили на электронную почту.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Мосгорсуда, эвакуированы были Никулинский, Басманный, Измайловский, Коптевский, Чертановский, Лефортовский, Нагатинский, Головинский и Черемушкинский суды. Сейчас здания проверяют силовики.

Как сообщал «Новый День», с декабря прошлого года по России прокатилась волна минирований – неизвестные лица сообщали о якобы заложенных бомбах в зданиях судов, школ, торговых центров, станций метро. Пока ни один такой сигнал не подтвердился. Письма с угрозами перестали поступать после введения режима самоизоляции и приостановки работы учреждений и торговых центров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.06.20

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