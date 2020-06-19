Малькевич рассказал о спекуляциях The New York Times на теме похищенных в Ливии социологов

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич отреагировал на статью The New York Times о Ливии, в которой американские журналисты рассказали о ситуации с захваченными в плен россиянами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, выставив социологов в негативном свете и «перекрутив» факты.

Малькевич рассказал, что журналисты из NYT обращались к нему за комментарием относительно ситуации с пленными россиянами. История Шугалея и Суэйфана часто становится предметом для спекуляций в различных СМИ. Напомним, весной 2019 года социологи были похищены террористами ПНС Ливии. Сейчас россиян держат в неофициальной тюрьме «Митига», расположенной недалеко от Триполи.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что попытки журналистов объективно осветить эту ситуацию не удались: в своей статье они допустили несколько неточностей и ошибок, что превратило историю социологов в повод для разного рода домыслов.

Малькевич отметил, что сотрудники NYT недостаточно осведомлены о работе Фонда защиты национальных ценностей. Хотя сам фонд работает совершенно открыто и все свои исследования публикует у себя на сайте.

Американские журналисты в своем материале указывают, что социологи, возможно, хотели «привести кого-то к власти» в Ливии, в которой уже долгие годы идет гражданская война. Но журналисты допустили колоссальную ошибку, написав, что выборы в Ливии были отменены из-за наступления Ливийской национальной армии (ЛНА). Дело в том, что в стране без конституции и как такового закона о выборах не может быть никакого голосования.

Кроме того, добавил Малькевич, в NYT вспомнили о давних фейках, распространяемых олигархом Михаилом Ходорковским, о том, что Шугалей якобы вмешивался в выборы на Мадагаскаре. Общественник напомнил о том, что эти заявления являются недостоверными

Также в статье приводятся слова тюремных надзирателей так называемого Правительства национального согласия (ПНС), отрицающих пытки в «Митиге» и утверждающих, что заключенные пекут хлеб и мастерят садовую мебель.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей подчеркнул, что для удержания в тюрьме, пусть даже для выпечки хлеба необходимы официальные обвинения и допуск адвоката. И какими бы ни были «хорошими» тюремные условия, удержание социологов все также остается нарушением прав человека.

Кроме того, Малькевич напомнил, что у ООН есть отдельный доклад о пытках в триполитанской тюрьме. А отказ представителей ПНС устроить встречу россиян с правозащитниками лишь подтверждает, что социологи содержатся в ужасных условиях.

В завершение общественный деятель заявил, что статья NYT гораздо более объективна, чем другие западные материалы на эту тему, однако в ней все же ощущается ангажированность и стремление выставить все в нужном Западу свете.

Москва, Светлана Антонова

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