В России снова четырехдневная рабочая неделя

У россиян на предстоящей неделе будет дополнительный выходной день. В Роструде напомнили, в среду, 24 июня, в день проведения парада Победы, будет нерабочий день с сохранением зарплаты.

При этом в службе отметили, что 23 июня не считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час, уточняет РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», 9 мая парад Победы в Москве и других городах был отменен из-за угрозы коронавируса. Президент РФ Владимир Путин назначил проведение парада на 24 июня. Эта дата выбрана в связи с тем, что в 1945 году парад победителей на Красной площади состоялся именно в этот день.

Стоит отметить, что решение не проводить парад Победы 24 июня приняли более 10 городов – Челябинск, Пермь, Саранск, Ярославль, Псков, Оренбург, Курск, Орел, Белгород, Петропавловск-Камчатский. В Якутии и Пензенской области власти также отказались от парада.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.06.20

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