В Москву возвращается жара

Московский регион ждет очередная жаркая неделя и только один дождливый день. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки возможны только во вторник, 23 июня.

Синоптики отмечают, что ожидается умеренный дождь, в отдельных районах – гроза. При этом воздух днем прогреется только до 21°, после чего температура воздуха будет расти. В среду, 24 июня, осадки не прогнозируются. Днем в столице 23…25°, по области 21…26°. В четверг, 25 июня, в Москве такая же погода, как и накануне.

В пятницу, 26 июня, днем до 30°, а в субботу, 27 июня, – до 31°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.06.20

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