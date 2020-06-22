«Продажнее него вы не встречали»: Пригожин публично атаковал Шнурова

Известный продюсер Иосиф Пригожин продолжил публичную перепалку с музыкантом и шоуменом Сергеем Шнуровым, заявив о продажности лидера «Ленинграда». Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Пригожин также опроверг информацию о проплаченной рекламе с участием известных артистов в поддержку конституционной реформы.

«Я не из тех, кто пропускает удары, один раз могу пропустить, но второй и третий – отвечу. Я ничего не забываю. Мы его не трогали. Он унизил огромное количество музыкантов. Продажнее него вы не встречали – поверьте мне, я отвечаю за это», – сказал продюсер.

Пригожин заявил, что в отношении артистов устраивают политическую травлю. «Когда задевают и оскорбляют ветеранов или людей с другими политическими взглядами, призывать к ненависти – это преступление. Все говорят про поправки в Конституцию. Если Машков, Безруков, Газманов и многие другие за поправки, почему вы их оскорбляете? Ну у них своя точка зрения. Тот же Шнуров и Навальный говорят, что нам, артистам и продюсерам, платят деньги за агитацию. Чистая ложь – покажите чек!» – подчеркнул он.

При этом, по словам Пригожина, сам Шнуров заработал свое состояние на хамстве. «У нас чем человек невменяемее выглядит на сцене, тем больше ему доверяют. Очень сложно относятся к людям, которые выглядят интеллигентно и степенно, их называют пафосными. Интеллигентные люди не могут себе позволить то, что позволяет он. Побеждает хамство и наглость. У хамства нет предела. Он на этом хайпе зарабатывал деньги, проходя мимо зачем-то зацепил меня», – возмутился он.

Продюсер пояснил, что Шнуров, высмеивая слова о «бедственном положении артистов», унижает последних. «Артисты такие же люди, как и те, кто работает в разных направлениях и отраслях. Их много, представляете, они все остались без ничего, как и другие люди – вот что имелось ввиду. Вместе артистом работают музыканты, тысячи организаторов и площадок, которые тоже кормят свои семьи», – сказал он.

Пригожин добавил, что популярные артисты также имею штат – коллектив работников, которым нужно выплачивать зарплаты. «У Киркорова 70 человек, у Валерии – 20. Артист – это целое предприятие. Театр – это тоже предприятие. Возвращаясь музыкантам – их десятки тысяч. Речь (как о пострадавших от кризиса) не идет о Валерии, Киркорове, о Шнурове, который сейчас олигарх в прямом и переносном смысле, он уже может себе позволить в принципе не работать – он заработал прилично», – подчеркнул продюсер.

«То, что господин Шнуров перевел это на «хи-хи» и «ха-ха» – это переходит все границы. Особенно, когда он задевает живых музыкантов. Уровень образования певицы Валерии Шнурову просто не снился с точки зрения глубины музыкальных знаний. Он – человек циничный, заработал огромное количество денег… Когда он выходит, достает свой орган и позывает всему стадиону, выступая на сцену, продавая хайп», – заключил Пригожин.

Как сообщал «Новый День», ранее Пригожин заявил, что из-за отмены выступлений артисты находятся в «чудовищном» положении, не имея заработка. В ответ на это Шнуров опубликовал стихи, в которых назвал его цирковым заступником.

Лидер «Ленинграда» также опубликовал стихотворение, в котором намекает, что часть артистов продалась власти, участвуя в агитации за поправки в Основной закон страны.

Москва, Мария Вяткина

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