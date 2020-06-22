В мае россияне «спасались» от коронавируса алкоголем: продажи выросли на 10%

Жители России в «изоляционном» мае активно налегали на вино и слабоалкогольные напитки. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального союза защиты прав потребителей.

Согласно данным, которые цитирует «Интерфакс», в мае по сравнению с прошлогодним уровнем продажи выросли на 9,4% до 541,5 тысяч декалитров слабоалкогольных напитков крепостью до 9 градусов. При этом, за пять месяцев розничные продажи возросли на 7,7%, до 2,4 млн дал.

Продажи вина в мае составили 4,6 млн дал, что на 6% больше, чем в мае прошлого года. С начала года этот показатель вырос на 6,6% до 21,3 млн дал.

Розничная продажа шампанских и игристых вин в мае выросла на 4,8% до 1 млн дал. Всего за пять месяцев было продано 5,8 млн дал, что на 4,3% больше, чем в январе-мае прошлого года.

Темпы роста продажи водки оказались ниже, но все же за май в годовом выражении выросли на 2,8%, увеличившись до 6,2 млн дал, за пять месяцев – на 3,6% до 29,7 млн дал. Продажи коньяка в мае снизились – на 1,3%, до 881,3 тыс дал, в январе-мае сохранились на уровне прошлого года – 4,6 млн дал.

Всего в мае в рознице было продано 17,4 млн дал алкогольной продукции. Отмечается, что в эту цифру не входит пиво, напитки, изготовляемые на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Это на 1,4% больше, чем годом ранее. За пять месяцев продажи выросли на 2,6%, до 85,3 млн дал.

Как сообщал «Новый День», в России за первые месяцы 2020 года резко возросла смертность трудоспособного населения. По словам главного нарколога Минздрава России Евгений Брюна, роль алкоголя в смертности населения, особенно, в сочетании с коронавирусной вирусной инфекцией, очень высока.

Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от крепкого алкоголя в условиях пандемии коронавируса. В службе подчеркнули, что спиртное не убивает вирус в организме, а лишь негативно влияет на иммунитет.

Москва, Мария Вяткина

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