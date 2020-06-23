Немцов посмертно отсудил у Лужкова 20,8 тысячи евро

Политик Борис Немцов посмертно выиграл суд у экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Как сообщила пресс-служба Европейского суда по правам человека, дочь потерпевшего Жанна Немцова получит компенсацию в 20 800 евро за нарушение права ее отца на свободу выражения мнения.

Согласно материалам дела, в 2009 году Немцов и политик Владимир Милов опубликовали в «Коммерсанте» доклад «Лужков: итоги», посвященный 17-летнему правлению мэра Москвы, назвав Лужкова вором и коррупционером.

Лужков подал на оппозиционера в суд за клевету. Замоскворецкий суд и Мосгорсуд встали на строну бывшего градоначальника. В результате с Немцова и с ИД «Коммерсант» взыскали по 500 тысяч рублей. Летом 2010 года Немцов обжаловал приговор в Страсбурге.

В решении ЕСПЧ отмечается, что сумма, присужденная Лужкову, не преследовала насущной социальной потребности и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, суд посчитал, что это оказывает воздействие на свободу выражения мнений.

Таким образом, Жанне Немцовой присудили компенсацию в размере 12 994 евро и 7 800 евро за моральный ущерб.

Напомним, Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В январе 2016 года в Следственном комитете сообщили о раскрытии дела. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Заказчик убийства так и не был установлен.

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене после операции на сердце. Он возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением президента Дмитрия Медведева Лужков был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016 года президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Москва, Мария Вяткина

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