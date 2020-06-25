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Четверг, 25 июня 2020, 19:06 мск

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Росстат планирует перенести Всероссийскую перепись на апрель 2021 года

Росстат фактически подтвердил перенос основного этапа Всероссийской переписи населения на апрель 2021 года. Ранее его предполагалось провести в октябре этого года, однако сроки сдвинулись из-за борьбу с угрозой коронавируса.

Росстат опубликовал проект приказа о переносе на март-апрель 2021 года переписи отдельных категорий граждан, в том числе военных, полицейских, заключенных и россиян, находящихся в зарубежных командировках. В документе говорится, что перенос сроков переписи обусловлен «предполагаемым переносом срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года», который вызван «распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Перепись отдельных категорий населения стартует раньше, чем основной этап, уточняет «Интерфакс». Фактически в проекте приказа Росстат впервые признал, что всероссийская перепись будет перенесена из-за эпидемии коронавируса на апрель 2021 года. Агентство отмечает, что сейчас проект приказа находится на межведомственном согласовании. В Росстате заявили, что решение о сроках проведения переписи примет правительство.

Ранее Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись, не указав сроки. Основной этап должен был стартовать 1 октября, в отдаленных районах РФ – 1 апреля, однако в это время уже действовали ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

Москва, Татьяна Дорофеева

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