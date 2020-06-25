Русофоб Энгель проиграл на праймериз: граждане США больше не верят, что во всем виновата Россия

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на русофобскую резолюцию американского конгрессмена Элиота Энгеля, который после этого потерпел поражение на праймериз, а послание Пригожина разошлось по всем штатам.

Примечательно, что Энгель проиграл новичку Джамаалу Боуману, сделав это с разгромным счетом (35% против 62% у конкурента). Между тем, конгрессмен от демократов и ярый ненавистник России в американской политике относится к числу тяжеловесов. В Палату представителей от штата Нью-Йорк он неизменно избирался с 1989 года.

Его проигрыш политические эксперты связывают с тем, что в США, особенно у рядовых американцев, больше нет запроса на пещерную русофобию, на байки об «этих русских», которыми их кормили не один десяток лет.

Политический обозреватель Алексей Анпилогов отмечает, что на фоне расовых бунтов и массового низвержения памятников жители США (здравомыслящая часть общества) более не хотят позволять таким, как Энгель, назначать им врагов. А он опрометчиво захотел дважды войти в одну и ту же реку, то есть вновь оседлать русофобскую волну. Он заявлял, что в 2016 году Трампу помогли выиграть выборы русские хакеры и некие «тролли». Однако в Америке в эти сказки уже практически никто не верит.

Палата представителей выпустила резолюцию от 11 июня 2020 года, в которой бизнесмен Евгений Пригожин обозначен как «угроза национальным интересам и безопасности США», а также намечены санкции в отношении петербуржца и призыв к администрации Дональда Трампа вместе с Конгрессом выработать стратегию противостояния действиям российского гражданина.

Евгений Пригожин дал ответ на эти выпады в своем открытом письме к американскому парламенту, прокомментировав все тезисы американских политиканов. Прежде всего, предприниматель указал на то, что это именно США на протяжении многих лет постоянно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств.

По мнению политолога Геннадия Заварина, свою роль сыграло и дело бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, которое с треском развалилось. Однако Энгель почему-то стал проталкивать свою резолюцию, решив помахать после драки кулаками. Заварин считает, что объяснение этому может быть только одно – «партийная» ненависть к Трампу. Теперь Энгель, по сути, вышвырнут с политического поля своими же избирателями – за русофобию приходится дорого платить.

Москва, Светлана Антонова

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