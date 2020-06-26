«Честно и успешно воюют»: военный блогер о ЧВК «Вагнера»

Военный блогер, известный под псевдонимом «Ветер», в своем недавнем интервью Youtube-каналу Krash Test прокомментировал ЧВК «Вагнера» как явление. По его мнению, «вагнеровцы» – это самые простые ребята, которые честно и успешно воюют.

«В ЧВК [«Вагнера»] пошли самые простые ребята. Оказывается, со временем ты понимаешь, что внутри человека жил воин, он не кричал, ни визжал, он жил спокойно, ровно, он честно служил. Потом он ушел туда [в ЧВК «Вагнера»], он честно воюет, успешно. У него за спиной очень многое, он прошел «большую дистанцию», – пояснил блогер.

По выражению «Ветра», ЧВК «Вагнера» как явление разделила красной чертой громкие разговоры от негромкого, но реального дела, которым и занимаются «вагнеровцы». Напомним, по сообщениям СМИ, бойцы ЧВК «Вагнера» действовали на востоке Украины, защищая мирное население Донбасса, а также внесли существенный вклад в разгром запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

В своем интервью военный блогер «Ветер» продолжил тему обсуждения героизма русских добровольцев, начатое писателем Сергеем Минаевым несколько месяцев назад. По его мнению, бойцы ЧВК «Вагнера» являются «героями нашего времени». Об этом он неоднократно говорил сначала на выступлении перед студентами Финансового университета при правительстве РФ, а позже – в эфире с телеведущей Тиной Канделаки.

«Когда в жизнь вернулась настоящая кровь – война на Украине и большая международная политика, появились люди, которые любят свое дело. Это вполне себе герои нашего времени», – считает Минаев.

К обсуждению героизма ЧВК «Вагнера» сразу же присоединились авторы военно-патриотических Telegram-каналов, политики и военные корреспонденты. Так, например, автор Telegram-канала Astra Militarum обратил внимание, что ЧВК «Вагнера» являются наследниками истории добровольческого движения, в рамках которого русские сражались за справедливость в разных конфликтах по всему миру.

«Наши воевали за независимость Греции, входили в состав «тысячи» Гарибальди. Наши воевали добровольцами в Сербии против турок в 1876 году. И это – только самые крупные моменты, а так наши были по всему миру», – отмечал автор Astra Militarum.

Поддержал эту позицию и автор Telegram-канала «Русский ориенталист» Игорь Дмитриев, говоря о том, что ЧВК «Вагнера» могут стать примерами для подражания для молодого поколения. «Я недавно писал о том, что героями большинства людей стали капризные принцы Ютуба или виртуальные мультяшки из игр. Вот, единственной аналоговой альтернативой могут, на мой взгляд, стать только эти лихие парни из пустыни», – отмечал Игорь Дмитриев.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в ходе интервью YouTube-каналу «GREY ZONE» согласился с Минаевым, назвав добровольцев героями нашего времени. «Для меня доброволец – это герой нашего времени. Доброволец это тот, кто бросил привычную жизнь и приехал из России воевать за идею. Доброволец – это тот, кто продал свой бизнес, чтобы помогать жителям Донбасса в гуманитарной сфере. Доброволец – кто сейчас пошел работать в коронавирусные отделения больниц», – сказал Александр Коц.

Его коллега военкор Юрий Котенок говорил, что ЧВК «Вагнера» силой, способной отстаивать национальные интересы России на международной арене. «Группа Вагнера» есть единственный метод, рычаг, довод политики России на международной арене. Это дубина, которую боятся и уважают. «…» Так что Слава «Группе Вагнера»!» – подчеркивал военный корреспондент.

В то же время депутат Московской городской думы Андрей Медведев обращал внимание, что ЧВК «Вагнера» стали частью борьбы с терроризмом во всем мире. «Русские мужчины с оружием в руках (и не только русские, но не в национальности дело) где-то там в сирийской пустыне внесли свой вклад в то, что у нас почти нет терактов, что у нас дома нет войны», – говорил Андрей Медведев.

Стоит отметить, что руководитель проекта «Ветер» – действующий сотрудник спецподразделений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.06.20

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